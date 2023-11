Dez bares argentinos entre os 500 melhores do mundo

Pelo terceiro ano consecutivo, Tres Monos (Guatemala 4899, Cidade de Buenos Aires) foi reconhecida na lista, desta vez na posição 21. Além disso, obteve menção especial como Melhor bar da Argentina.Além de Tres Monos, o ranking inclui os bares Florería Atlántico (30°), Cochinchina (107°), Presidente Bar (139°), Trade Skybar (265), 878 Bar (302), The Harrison Speakeasy (355), Verne Club (363), Victoria Brown (406) e Uptown (413).O ranking compila informações de mais de 2.000 fontes online para avaliar bares de todo o planeta, combinando avaliações de especialistas com opiniões do público em geral que visita os bares todas as noites.Há poucos meses, Tres Monos se tornou o primeiro bar sul-americano a ganhar o Michter's Art of Hospitality Award, reconhecimento concedido ao bar com o melhor serviço e atenção do mundo, e ficou em 11º lugar na lista de The World's 50 Best Bars.