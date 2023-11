Presidente eleito da Argentina reafirma ajuste fiscal de choque e nega a troca de títulos pela dívida do Banco Central

O presidente eleito, Javier Milei

“As duas principais linhas de ação são um ajustamento fiscal muito forte para ir diretamente para um déficit financeiro zero, o que significa que a dívida não cresce mais e você se torna solvente intertemporalmente; e, a outra parte, é o estrito respeito pelos direitos da propriedade, ou seja, o problema dos Leliqs terá solução de mercado, sem o Plano Bonex”, afirmou em entrevista via streaming.Milei referiu-se assim ao chamado “Plano Bonex”, lançado em 1990 pelo ex-presidente Carlos Menem (1989-1999), que era uma troca compulsiva de dinheiro a prazo fixo por títulos que liquefaziam os fundos das famílias e das empresas.Sobre o projeto de dolarização da economia nacional, indicou que “a ideia é que possamos implementá-lo em um ano”. Por outro lado, o líder do La Libertad Avanza (LLA) antecipou que no dia 11 de dezembro enviará ao Congresso um grande pacote de leis que terá a chamada “reforma do Estado” como eixo central.Sobre a situação econômica que irá herdar, Milei acrescentou que “no dia 10 de dezembro vamos informar às pessoas a quantidade de bombas que estão plantadas e que vamos fazer tudo o que for humanamente possível para evitar a hiperinflação. É provável que tenhamos de suportar seis meses difíceis, mas eles serão a base para a decolagem da Argentina”.