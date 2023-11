O presidente Fernández recebeu seu sucessor eleito após segundo turno na Argentina

O presidente argentino, Alberto Fernández (esq.) e o presidente eleito, Javier Milei

O encontro “foi amigável, respeitoso e institucional” e durante a reunião Fernández e Milei revisaram “questões de Estado e a agenda internacional”, e foi esclarecido que “não houve nenhum pedido específico para nenhum tema”, informou um porta-voz da residência presidencial.Assim que a reunião começou, a Presidência informou em comunicado que o encontro se realizou na residência presidencial de Olivos para “iniciar o processo de transição institucional entre as equipes designadas por ambos nas diferentes áreas do governo”.O futuro presidente participou da reunião junto com Nicolás Posse, ontem anunciado como o próximo Ministro-chefe da Casa Civil do governo La Libertad Avanza.O candidato governista, o ministro da Economia Sergio Massa, continuará à frente do Ministério até 10 de dezembro e nomeou uma equipe que ficará encarregada dos aspectos econômicos da transição de Governo em vista da posse de Milei.Também decidiu a continuidade até 10 de dezembro do diferencial do dólar para as exportações, sob um novo regime em relação ao vigente até a última sexta-feira, em que os exportadores poderão liquidar até 50% do dólar à vista com liquidação (CCL ), enquanto a outra metade será canalizada através do mercado único livre de câmbio (MULC).