San Martín de los Andes, uma pérola da Cordilheira com múltiplas opções para o ano inteiro

San Martín de los Andes, Neuquén (Patagônia)

As atividades para realizar em San Martín de los Andes são tão abundantes quanto diversas. Enquanto no inverno a maior concentração está nos esportes relacionados à neve e à excelência das pistas de esqui do Cerro Chapelco, no verão o leque abre-se para incontáveis alternativas.Está ligada ao resto do país por uma completa rede viária que permite o acesso à região a partir de diferentes pontos, como a mítica Estrada 40 e o caminho pelos Sete Lagos, uma das maravilhas da zona. Por via aérea o acesso é feito pelo aeroporto de Chapelco, distante 22 km da zona urbana.O lago Lácar é um dos lugares imperdíveis, com sua drenagem em direção ao Oceano Pacífico, podendo ser percorrido a bordo de um barco, com vista para os cerros Bandurrias e Abanico, que emolduram uma vista panorâmica de beleza inusual. Mais informações em www.http://neuquentur.gob.ar/en/destinations/san-martin-de-los-andes/A geografia do lugar combina harmoniosamente o lago, a montanha e a floresta com um microclima de temperaturas que no verão atingem os 30º, ideal para realizar atividades ao ar livre como caminhadas, visitar as pinturas rupestres, passeios a cavalo, de bicicleta, pesca, náutica e passeios em veículos com tração dupla.