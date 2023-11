Começou a temporada de cruzeiros que trará mais de 750 mil turistas à Argentina

Começou a temporada de cruzeiros na Argentina

A abertura da temporada foi formalmente iniciada com a chegada do primeiro navio, o MS Zaandam da empresa Holland America Line, informou o Ministério do Turismo e estima-se que serão realizadas mais de 730 chegadas aos portos de Buenos Aires, Puerto Madryn e Ushuaia, enquanto a temporada terminará no dia 30 de abril de 2024 com a visita do navio Costa Favolosa.O ministro dos Transportes, Diego Giuliano, disse que “nesta temporada estamos batendo um recorde histórico, tanto para os turistas que vêm conhecer o lindo país que temos, quanto para os navios de cruzeiro que vão atracar em nossos portos”.“Vão chegar mais de 730 barcos com 750 mil turistas. É um crescimento de 30% em relação à temporada anterior, que já tinha sido um recorde”, anunciou o ministro, destacando que “isto se consegue trabalhando lado a lado com o Ministério do Turismo, com a Administração Geral dos Portos e com as províncias para que as companhias marítimas e os turistas tenham as melhores condições para visitar o nosso país”.Os Transportes estimaram que serão realizadas um total de 733 chegadas de cruzeiros aos portos, distribuídas em 557 navios que chegarão a Ushuaia; 127 a Buenos Aires e 49 a Puerto Madryn, na província de Chubut. Desta forma, serão cerca de 758 mil os passageiros que desembarcarão nos três portos argentinos para visitar as cidades e realizar atividades turísticas.