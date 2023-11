Emprego jovem na Argentina acrescenta mais de 857.000 empregos em julho e vem crescendo há 33 meses

Emprego jovem

Estes números constituem o maior nível de emprego em mais de cinco anos, enfatizou a área comandada por José de Mendiguren, e destacou que "se comparado com a pré-pandemia (dezembro de 2019), em julho deste ano os o emprego registrado dos jovens aumentou 13,6%, representando mais de 103.350 empregos adicionais".Em referência ao setor privado, os dados revelam que em julho deste ano, o emprego formal dos jovens cresceu 1,1% face ao mês anterior, atingindo mais de 700.800 postos de trabalho.Na medição ano a ano, este crescimento do emprego jovem privado representa um aumento de 12% (mais de 75.640 postos adicionais em um ano), o que supõe taxas de crescimento anuais que não eram registradas desde 2011-2012 e triplica a taxa de crescimento do emprego do setor privado total da economia, que em julho foi de 3,3% em na comparação ano a ano.A Indústria foi o sector que mais contribuiu, com um aumento de 43,5% no mesmo período (40.282 empregos adicionais), e esta contribuição "é particularmente importante uma vez que o salário real para os jovens é 25% superior neste sector comparado com a sua média no resto da economia", destacou a análise.