Argentina abandona cotação fixa do dólar oficial e volta a um esquema de ajuste controlado

Argentina abandona cotação fixa do dólar oficial

O esquema de reajuste gradual será de 3% ao mês e em seu primeiro dia houve um aumento de 3 pesos (0,82%) em relação ao preço do dia anterior. Desta forma, o tipo de câmbio oficial manteve-se em 353 dólares, após 90 dias com preço fixo de 350 dólares, estabelecido na segunda-feira, 14 de agosto, após o resultado das eleições primárias abertas, simultâneas e obrigatórias (PASO).Com este ajuste, registaram-se também aumentos nos dólares turista, solidário e de cartões bancários, que em todos os casos passaram de 731 dólares para 737 dólares. A data para deixar o preço oficial fixado em 350 pesos foi acertada com o Fundo Monetário Internacional (FMI).No dia 18 de outubro, o secretário de Política Econômica, Gabriel Rubinstein, indicou que a partir de 15 de novembro o “crawling peg” seria retomado com reajuste gradual “de 3% ao mês”, em anúncio feito em sua conta da rede X (ex Twitter).O crawling peg aplicado até 11 de agosto deste ano buscou evitar o atraso cambial, de modo que o reajuste acumulado do câmbio atacadista foi de 62,1% desde o final de 2022 e o varejista teve alta de 62,5% no mesmo período, com inflação de 60,2% nos primeiros sete meses do ano e de 80,2% até o final de agosto.