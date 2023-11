Bariloche se prepara para um bom verão com mais voos

Bariloche se prepara para um bom verão

“As expectativas para o verão são muito boas. Esses anúncios nos deixam orgulhosos porque não são uma coincidência. Uma companhia aérea não oferece voos para um destino se não tiver demanda, e a demanda não é gerada por si mesma, a demanda é gerada através da promoção”, disse o secretário de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón.A cidade terá 15 voos diários da Aerolíneas Argentinas que a conectarão com Buenos Aires, Mendoza, Rosário, Salta, Tucumán, Viedma, Mar del Plata, Córdoba e São Paulo (Brasil), informou o responsável.“Fazemos muitas ações conjuntas com as quatro companhias aéreas que chegam à cidade: Sky, Aerolíneas, Jet Smart e Flybondi, e em cada um dos destinos de onde partem os voos de origem. São muitas ações promocionais para gerar demanda para que os voos cheguem com ocupação e que as companhias aéreas sejam rentáveis”, acrescentou.Por outro lado, o responsável local destacou que haverá “um novo verão recorde” com “altas taxas de reservas de visitantes de toda a Argentina e do mundo”. “Somos escolhidos não só pela conveniência do câmbio, mas também por tudo o que Bariloche tem para oferecer”, disse Burlón.