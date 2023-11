Setor de autopeças registra crescimento de 0,9% mês a mês e 4,6% ano a ano na Argentina

Produção de autopeças

No entanto, no período janeiro - setembro deste ano, registou-se uma queda na atividade de 1,2% face ao período homólogo de 2022. “Embora nos restantes ramos associados à cadeia verificou-se um aumento da atividade no acumulado, a indústria de manufaturas registou uma leve queda, tanto no acumulado quanto em comparação com o mês anterior", afirmou a AFAC.Ao analisar a evolução mês a mês, os três principais segmentos do negócio de autopeças – produção de veículos, exportação de peças e mercado independente de substituição – registaram uma tendência que “está alentecida há meses”, acrescenta o relatório.Neste sentido, a entidade indicou que a produção de veículos aumentou no período janeiro - setembro de 2023 em 18,1% face ao mesmo período do ano anterior, fechando o período acumulado com 465.236 unidades fabricadas.Por sua vez, setembro apresentou queda nos níveis de produção em relação a agosto, que ficou em torno de 10,6%, e quando comparado com setembro de 2022, o saldo foi de aumento de 8,7%, segundo levantamento da AFAC.