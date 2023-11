Diminui o número de motoristas que consumiram álcool envolvidos em acidentes de trânsito na Argentina

Acidentes de trânsito

A análise evidencia que nos plantões dos hospitais de todo o país diminuiu a atenção aos motoristas envolvidos em acidentes de trânsito, os quais declararam já ter consumido álcool anteriormente. A comparação é com uma pesquisa semelhante realizada em 2018.Entre os resultados do trabalho realizado pela organização, destaca-se que 12,4% dos pacientes atendidos no plantão foram em decorrência de acidente de trânsito, contra 15,3% nos anos anteriores. Vale lembrar que desde maio deste ano a Lei Álcool Zero ao volante está em vigor em todas as estradas nacionais da Argentina e nas de 18 províncias.Em referência ao consumo de álcool, 22,1% do total de condutores atendidos nas urgências por sinistros viários declararam ter consumido álcool nas 6 horas anteriores ao evento, valor inferior à medição de 2018, que foi registrada em 25,1% dos casos.