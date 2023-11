Cultura

15-11-2023 14:42

Artistas argentinos exploram o impacto das novas tecnologias na arte

As transformações geradas pelos mais recentes avanços tecnológicos com o impulso decisivo da Inteligência Artificial (IA) também começam a impactar no campo da arte e são foco de diversas exposições, como a que será apresentada a partir de amanhã no Pavilhão das Belas Artes da Universidade Católica Argentina (UCA) com obras de 16 artistas argentinos que exploram as abrangências das novas tecnologias.