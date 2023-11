Temporada do Refúgio de Montanha em Bariloche é inaugurada

Temporada do Refúgio de Montanha em Bariloche

O Refúgio Agostino Rocca, localizado na encosta leste do cerro Tronador, possui instalações e comodidades incomuns em refúgios de montanha.Outro refúgio é o Berghof, que ao contrário dos demais é apenas para uso diurno. Construído maioritariamente em madeira é o abrigo mais próximo do centro da cidade e pode ser acedido de carro ou a pé, uma vez que a caminhada demora cerca de 2 horas por um caminho muito acessível e com pouca dificuldade.Enquanto isso, às margens da lagoa Toncek e aos pés do Cerro Catedral, fica o Refúgio Frey, com uma trilha tradicional que começa no estacionamento da base do famoso centro de esqui. O refúgio, que dispõe de cozinha, sala de jantar, e quatro quartos no piso superior, oferece refeições, dormidas e excursões guiadas de dificuldade variada.Por sua vez, o Refúgio López pode acomodar 100 pessoas. A duração da caminhada ascendente é de três horas e em seus arredores você pode fazer rotas interessantes para outros picos do López.