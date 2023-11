Cultura

Artistas argentinos criaram uma obra coletiva que se projeta na fachada do Palácio Bosch em Buenos Aires

O Palácio Bosch, residência do embaixador dos Estados Unidos, projetará em sua fachada obras de renomados artistas argentinos como Marta Minujín, Edgardo Giménez, Delia Cancela, Julio Le Parc e Rogelio Polesello, com uma narrativa visual que destaca o reconhecimento dos direitos da comunidade LGBTQI+, por ocasião da Semana do Orgulho na Argentina.