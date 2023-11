Megadeth se apresentará em Buenos Aires no dia 13 de abril de 2024

Megadeth

A data na Argentina marcará os 30 anos da primeira apresentação do grupo ao país, que aconteceu no dia 2 de dezembro de 1994, no estádio Obras Sanitarias. Até o momento, os ingressos para o show agendado para abril não se encontram à venda.A turnê do grupo liderado por Dave Mustaine faz parte da "Crush the World Tour", que começou no dia 6 de setembro em Albuquerque, Novo México, e continua sua turnê por diversas cidades dos Estados Unidos.O Megadeth foi formado em 1983 em Los Angeles, Califórnia, a pedido de Mustaine, após sua saída do Metallica, onde era guitarrista principal.Ao longo de sua extensa carreira, entre outros discos, são destaque: "Killing Is My Business... and Business Is Good", "So Far, So Good... So What", "Rust in Peace", "Countdown to Extinction", "Cryptic Writings", "Risk", "Thirt3en" e "Super Collider".No ano passado, o grupo completado por Kiko Loureiro, James Lomenzo e Dirk Verbeuren apresentou o disco “The Sick, The Dying and The Dead” – o primeiro desde 2016 – gravado após o cancer na garganta que afetou Mustaine.