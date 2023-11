Mais de 7,4 milhões de turistas estrangeiros terão visitado a Argentina até o final de 2023

Em outubro, pelo sétimo mês consecutivo, chegaram ao país mais turistas do que na pré-pandemia e foi o melhor outubro da história em termos de turismo receptivo, com cerca de 605 mil pessoas.Até ao momento, em 2023 já entraram 6 milhões de turistas estrangeiros e é previsto que até ao final do ano as visitas totalizem mais de 7,4 milhões, o que significará uma despesa superior a 5 bilhões de dólares. Com esses números, a Argentina é a líder regional em quantidade de turistas estrangeiros até o momento em 2023.A chegada massiva de turistas do Uruguai, Chile, Brasil, México, Estados Unidos, Equador e Peru foi o motor para bater o recorde de outubro. Até o momento neste ano, a projeção de gastos dos visitantes é de 4,2 bilhões de dólares.A lista dos países que mais contribuíram com turistas é encabeçada pelo Uruguai com 21,6%; o Brasil segue com 19,4%; Chile com 19%; Paraguai com 7,7%; Estados Unidos com 7,1%; Bolívia com 3,3%; Espanha com 2,5%; Peru com 2,4%; Colômbia com 1,9%; e França com 1,5%.