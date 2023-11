Messi sobre Maradona: “Todos queríamos ser como ele, mas nenhum de nós chegou a sê-lo”

Lionel Messi e Diego Maradona

"Para os argentinos, 10 é um número especial porque Maradona vem imediatamente à nossa mente. Toda a nossa vida, aqueles de nós que crescemos com o futebol queríamos ser como ele e, embora nenhum de nós jamais chegou a sê-lo, essa era a ilusão e o desejo", disse Messi em conversa com Zidane, organizada pela marca Adidas.“Todos tentamos copiar o que o Maradona fazia, que era o 10 e o jogador que admirávamos apesar das idades, porque eu cheguei a ver pouco o Diego. Quando ele foi para o Newell’s eu tinha 6 ou 7 anos, o mesmo que na Copa do Mundo de 1994”, disse o astro, com humildade."Diego é nossa referência e o nosso ídolo. Ele continuará estando presente de geração em geração. Meus filhos sabem dele sem tê-lo visto", disse o jogador do Inter Miami.Ambos também falaram sobre como é “especial” marcar um gol na final de uma Copa do Mundo e Messi admitiu que a final do Brasil de 2014 ainda é “um espinho”. “Ainda bem que consegui empatar um pouco com esta Copa do Mundo”, disse ‘Leo’, em referência à conquista da Copa do Catar em 2022.