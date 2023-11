Governador de Mendoza lidera missão ao Brasil para obter benefícios fiscais para as exportações

O governador da província argentina de Mendoza, Rodolfo Suarez

A rubrica permitirá a instalação de um hub logístico com vantagens fiscais para produtos de Mendoza no nordeste brasileiro, em um Estado que tem 15 milhões de habitantes e é a porta de entrada para 54 milhões de consumidores no nordeste do Brasil.A iniciativa faz parte de um trabalho que a organização empresarial ProMendoza vem realizando há dois anos junto com as autoridades do governo brasileiro, que permitirá que as empresas privadas locais reduzam os impostos estaduais na Bahia, de 25% para 4%, para produtos de Mendoza.ProMendoza explicou que “este é um acontecimento histórico para a província, pois a assinatura facilitará as exportações da província para o norte do Brasil”.O responsável do ProMendoza explicou que “um dos impostos de Salvador da Bahia é o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte), que pode chegar a 25%. O nosso requerimento é que as empresas possam aproveitar as vantagens deste hub e chegar a 4%".