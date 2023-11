Quarta edição do festival Artground é lançada e fenômeno de exposições instagramáveis é ampliado

Festival Artground

Ao longo de três dias, os visitantes poderão interagir com as instalações artísticas, participar nas diferentes Oportunidades Fotográficas e experiências que apostam na criatividade, design, inovação, experimentação, conectividade e emoção, informaram os organizadores em comunicado.Tal como nas três edições anteriores - onde a curadoria esteve comandada por Martín Huberman, Maricel Alvarez e Emilio García Wehbi e Julio Oropel - o festival terá um line up variado com DJs e bandas emergentes, onde Fernando Pulichino será o DJ residente durante os três dias.O festival de arte Chandon Artground será realizado na quinta-feira, 30 de novembro, das 21h à meia-noite, na sexta-feira, dia 1, e no sábado, dia 2, das 18h às 12h, no Espacio 6, Avenida Costanera Rafael Obligado 6340, Buenos Aires. Os ingressos podem ser adquiridos em https://www.passline.com.