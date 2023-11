Aerolíneas Argentinas apresenta novos uniformes para seus funcionários, realizados por destacados designers locais

Aerolíneas Argentinas apresenta novos uniformes para seus funcionários

A apresentação aconteceu no prédio corporativo da Aerolíneas Argentinas, no Aeroparque de Buenos Aires, e contou com a participação de Pablo Ceriani, presidente da companhia aérea, e dos designers Benito Fernández, responsável pelos uniformes, e Ricky Sarkany, responsável pelos calçados, além de estarem os executivos e os trabalhadores.Assim como a fuselagem do avião, o azul claro e o branco são estabelecidos como predominantes nos uniformes de voo, enquanto o azul e o branco representarão o pessoal de terra. Estas cores refletem-se em um design mais confortável, moderno, atual e elegante ao mesmo tempo.Outros aspectos da nova roupa de trabalho são a presença do clássico condor através das tinturas aerodinâmicas do design, a utilização de tecidos com elastano que permitem maior conforto no trabalho do que os tecidos rígidos, e a padronização no uso de calças para todos e todas, sendo mais igualitário. Quanto ao calçado, optou-se por um tênis versátil, com estilo próprio e confortável.