O Independiente venceu e ficou a apenas um ponto atrás do River, que mantém a liderança apesar de perder para o Huracán

River mantém a liderança na Copa da Liga

Zona A

River Plate 23 pontos; Independiente 22; Huracán 20; Banfield 19; Instituto e Vélez 18; Colón e Rosario Central 17; Gimnasia 15; Talleres e Atlético Tucumán 14; Arsenal 13; Argentinos Juniors e Barracas Central 12.

Zona B

Godoy Cruz 21 pontos; Central Córdoba 19; Belgrano e Racing 18; Platense 16; Newell's e Sarmiento 15; Defensa y Justicia 14; Unión e Estudiantes 13; Boca Juniors, San Lorenzo e Tigre 12; Lanús 11.

Central Córdoba-Estudiantes; Gimnasia-At. Tucumán; Argentinos Jrs-Vélez; Rosario Central-River Plate; Lanús-Racing; Huracán-Arsenal; Colón-Talleres; Defensa y Justicia-San Lorenzo; Boca Jrs.-Newell's; Tigre-Platense; Belgrano-Unión; Independiente-Banfield; Sarmiento-Godoy Cruz; Instituto-Barracas Central.

Nas demais partidas, o Racing empatou em 1 a 1 com o Central Córdoba de Rosario, mesmo resultado foi o de Vélez-Talleres e Barracas Central-Rosario Central. Enquanto isso, o Estudiantes de La Plata venceu o Defensa y Justicia por 2 a 1, o Godoy Cruz de Mendoza venceu o Platense por 2 a 0 e o Argentinos Juniors perdeu por 1 a 2 para o Instituto de Córdoba.A Copa da Liga é dividida em duas zonas de 14 times cada, nas quais todos se enfrentarão em partida única e os quatro primeiros de cada grupo se classificarão para as quartas de final, que serão em partida única, como as semifinais e a final.O campeão do torneio se classifica para a Copa CONMEBOL Libertadores 2024 e enfrentará o River Plate no Troféu dos Campeões. Além disso, serão definidos dois rebaixamentos: um pela pior média e outro pela Tabela Anual, que unifica os pontos do Torneio da Liga e da Copa da Liga.RESULTADOS:Arsenal 0-0 Gimnasia; River 1-2 Huracán; Argentions Jrs. 1-2 Instituto; At. Tucumán 1-2 Independiente; Vélez 1-1 Talleres; Unión 0-0 Lanús; Racing 1-1 Central Córdoba; Estudiantes 2-1 Defensa y Justicia; Newell's 0-1 Sarmiento (Junín); Godoy Cruz 2-0 Platense; Barracas Central 1-1 Rosario Central; Belgrano 0-3 Tigre; Banfield 2-1 Colón; San Lorenzo 1-1 Boca Juniors.POSIÇÕES:PRÓXIMA RODADA: