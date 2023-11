Primeira marcha do Dia Nacional dos Afro-Argentinos e da Cultura Afro será realizada

Primeira marcha do Dia Nacional dos Afro-Argentinos e da Cultura Afro

A primeira marcha das organizações e comunidades afro-argentinas, afrodescendentes, africanas, afro-diaspóricas, pan-africanistas e religiões de base afro partirá da Plaza de Mayo para a Plaza dos Dois Congressos, onde irão encerrar com um festival artístico, cultural e a leitura de um documento, elaborado pelas diversas organizações.O principal lema da marcha é “Chega de racismo, discriminação racial, xenofobia, discursos de ódio e outras formas relacionadas de intolerância”. A data é comemorada todos os anos desde 2013, quando foi instituída pela Lei 26.852, para homenagear a figura de María Remedios Del Valle, conhecida como “Mãe da Pátria”, falecida em 8 de novembro de 1847.A mulher afrodescendente foi uma importante combatente militar que teve um papel fundamental na história argentina, pelo que Manuel Belgrano, General do Exército do Norte, conferiu-lhe o título de “Capitã do Exército” pelo seu valor e coragem no campo de batalha durante as guerras da Independência, após a formação do primeiro governo nacional.Também marcham “por uma lei anti-racista; pela preservação dos territórios ancestrais e do patrimônio cultural; pelas cotas de empregos e pela representação política afro; e pelo respeito pelas religiões de base afro”; a criação do Instituto Nacional de Assuntos Afro-Argentinos, Afrodescendentes e Africanos (Inafro); e a declaração do dia 8 de novembro como feriado nacional".