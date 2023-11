Exposição na Biblioteca Nacional resgata o surrealismo argentino

A exposição pretende traçar a trajetória deste movimento e do grupo que o promoveu - tendo à frente o poeta Aldo Pellegrini, que foi o mais importante divulgador da poesia surrealista local - mas também recuperar as características estéticas e ideológicas deste vanguardista, através do acervo da Biblioteca e da contribuição de arquivos e coleções particulares.Um exemplar da revista Idilio, de 1949, atrás de uma vitrine, que exibe uma daquelas fotomontagens que Grete Stern fez para narrar os sonhos das leitoras, um livro de poemas de Aldo Pellegrini, o mais importante divulgador desse movimento no Argentina, ou o roteiro de “O Cão Andaluz” com texto e desenhos de Luis Buñuel e Salvador Dalí, são alguns dos documentos que compõem o percurso por este caminho escrito e visual.“O princípio fundamental que rege a criação surrealista é o da liberdade absoluta, por isso no processo da obra de arte entra em jogo a mais livre de todas as faculdades do homem: a imaginação”, escreveu Aldo Pellegrini no catálogo da exposição “Surrealismo na Argentina", que aconteceu no Instituto Di Tella em 1967, um exemplar exposto na galeria que mostra também como a influência do movimento se difundiu entre a literatura e as artes visuais até o final da década de 60.A exposição "Uma onda de sonhos. Experiências do surrealismo na Argentina" pode ser visitada até 31 de março de 2024, de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados e domingos, das 12h às 19h, na sala Juan L. Ortiz da Biblioteca Nacional, Agüero 2502 na cidade de Buenos Aires, com entrada gratuita.