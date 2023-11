Candidato presidencial libertário afirma que eliminação do Banco Central “não é negociável”

O deputado nacional e candidato a presidente Javier Milei

Muito pelo contrário, o libertário afirmou que a criação de um mercado de órgãos no país, proposta que ele próprio apresentou e que ontem foi apoiada pela deputada eleita do seu espaço, Diana Mondino, "é algo que não está na ordem do dia" de um eventual governo sob seu comando, caso ele vença o segundo turno presidencial marcado para o próximo 19 de novembro.“A eliminação do Banco Central é uma parte fundamental da nossa visão e não será negociada sob nenhum ponto de vista. Com Bullrich e Macri temos diferenças e é por isso que apresentamos estruturas diferentes nas eleições gerais, mas não concordamos com este assunto", disse Milei em reportagem para a televisão.Além disso, Milei reafirmou a sua intenção de instituir o financiamento privado de obras públicas para ir a "um sistema ao estilo chileno" para evitar que projetos de infra-estrutura sejam "geridos por políticos ladrões".Por último, o candidato presidencial garantiu que Macri “não lhe deu conselhos” e que apenas “intermediou para resolver uma situação do acordo com Bullrich”.