Mineração já emprega quase 40 mil pessoas na Argentina e acumula 30 meses de crescimento de empregos

Emprego na mineração

Com este nível de emprego, a mineração representou 0,6% do emprego total no setor privado argentino e já ultrapassou há muito o piso de 30.807 empregos que tinha durante o início da pandemia de Covid-19, em 2020. Posteriormente, o setor encerrou 2021 com 34.782 empregos e com 38.077 ao final de 2022.Relativamente às empresas do setor, foram contabilizadas um total de 1.092 empresas mineiras, 26 a mais que em junho de 2022, marcando um aumento ano-a-ano de 2,4%. Com base nestes dados, o relatório indicou que, em média, cada empresa tem 36 trabalhadores.O relatório refere que, entre as províncias, o emprego mineiro cresceu especialmente na província de Salta, com uma expansão anual de 42% (4.869 trabalhadores), Catamarca com 27,7% (2.578), Jujuy com 17,1% (3.491), Buenos Aires com 9,4% (4.614) e Córdoba com 4,3% (2.210).Por último, foi indicado que, dentro do setor, o salário médio atingiu 843.493 dólares (cerca de 2.400 dólares) em junho, um aumento de 114,1% anual - levemente inferior à taxa de inflação anual de 115,6% do referido mês -, embora o relatório esclareça que os dados salariais de junho são afetados pelo efeito do décimo terceiro salário.