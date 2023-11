Uma experiência imersiva que analisa os acontecimentos da Argentina na Antártica é inaugurada no CCK

A exposição “Antártica: um legado de soberania”

A exposição intitulada “Antártica: um legado de soberania”, reconstrói parte da história do da proeza junto com outros acontecimentos fundadores da Antártida Argentina, foi informado oficialmente.Em comemoração aos 120 anos do resgate da expedição sueca na qual estava José María Sobral, o primeiro argentino a fazer ciência na Antártida Argentina, a experiência documental imersiva busca entrelaçar o passado e o presente em uma viagem histórica que chega até as experiências do grupo expedicionário argentino durante sua viagem à Ilha Cerro Nevado na Campanha Antártica de Verão 2022-2023.“Antártica: um legado de soberania” pode ser visitada gratuitamente às quintas e domingos, das 14h às 20h, no segundo andar do Centro Cultural Kirchner (CCK), Sarmiento 151, cidade de Buenos Aires.