Exposição de arte inflável procura magia em um balão ou em milhões

Exposição "Blow Up Experience"

Implantada em uma propriedade de 3 mil metros quadrados, no centro de exposições de La Rural, na cidade de Buenos Aires, a exposição de arte propõe um passeio imersivo, lúdico e interativo por diferentes cenários, onde destacam-se também atrações como redes, instalações coloridas, salas imersivas e realidade virtual para que o visitante se sinta como se estivesse flutuando.A exposição poderá ser visitada a partir de 3 de novembro no Pavilhão Frers de La Rural, Avenida Santa Fe 4363, Buenos Aires, de terça a quinta, das 12h às 20h, e às sextas, sábados, domingos e feriados, das 11h às 21h. A venda de ingressos é através do site La Rural Ticket: www.laruralticket.com.ar/event/blow-up- Experience-2023.A proposta insere-se em uma tendência global de entretenimento em que os adultos se entregam a curtir atividades consideradas "para crianças", desde parques de diversões até exposições como o Museu do Balão, o Bubble Planet ou a vanguardista empresa japonesa teamLab, que em todos os casos convidam você a mergulhar em experiências visualmente marcantes, que visam estimular todos os sentidos, e sem restrições de idade.Os elementos essenciais do itinerário são a iluminação e a arte inflável, uma combinação potenciada ao longo de cada sala que cria diferentes mostras artísticas únicas, com as quais procura provocar os sentidos, mas que também implementa tecnologias de mapping e realidade virtual, com as quais apela à memória emocional dos visitantes.