Novembro será um mês para celebrar a cultura independente na cidade de Buenos Aires

O Centro Cultural San Martín

Através da Direção Geral de Música de Buenos Aires acontecerá a terceira edição do Mês da Cultura Independente (MCI), celebração que teve sua primeira edição em 2021 e que agora retorna com um cronograma com mais de 600 atividades em 156 espaços culturais da cidade.Além disso, no âmbito de uma programação especial no Anfiteatro do Parque Centenário, no Centro Cultural San Martín e no Parque de la Estación, 22 artistas e grupos independentes de diferentes partes do país apresentarão suas propostas.Como todos os anos, o Mês da Cultura Independente incluirá diversas disciplinas, como teatro, música, dança e literatura, que se espalharão por 30 bairros e a celebração culminará com as comemorações do Dia do Teatro Independente, no dia 30 de novembro.Quem quiser consultar a programação, bairro por bairro, pode entrar no seguinte link: https://acortar.link/i9qqLW