Ministro da Economia convidou líderes industriais a fazerem parte de um futuro governo de unidade nacional após as eleições

O ministro da Economia, Sergio Massa

Ao final de um almoço de trabalho na histórica sede da UIA, no centro de Buenos Aires, Massa revisou a agenda industrial de seu eventual governo a partir de 10 de dezembro, com medidas que "garantem o aumento das exportações e do trabalho, e principalmente a participação dos salários no mundo da distribuição de renda".O candidato à presidência do partido Unión por la Patria (UxP) garantiu ainda que “o primeiro grande desafio da Argentina é o aumento das exportações” porque é o que revaloriza a moeda e lembrou as perdas econômicas sofridas devido à seca deste ano.Massa revelou que no encontro também foi discutida “a importância para a Argentina de manter e consolidar o bloco do Mercosul; a participação do país em mercados como o Sudeste Asiático e a China”.