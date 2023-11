“A Argentina está às vésperas de um grande período de crescimento”, afirma secretário da Indústria

O secretário da Indústria argentino, José Ignacio de Mendiguren

José de Mendiguren falou nesses termos ao entrar na sede da União Industrial Argentina (UIA), no centro de Buenos Aires, onde o ministro da Economia e candidato presidencial do partido Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, apresentou suas propostas econômicas durante um encontro organizado pela entidade industrial.“A Argentina está às vésperas de um grande período de crescimento, pois no próximo ano teremos um saldo na balança comercial favorável”, disse o secretário.Consultado sobre os planos econômicos de Massa e do candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, e como eles poderiam impactar nas províncias, levando também em consideração o possível apoio dos governadores ao segundo turno de 19 de novembro, De Mendiguren disse que "aqui existem dois caminhos".“Um setor que tem falado de produção, acho que os governadores sabem como estão as províncias com um modelo produtivo competitivo, e sabem como se saíram com a especulação financeira”, distinguiu.Logo depois, enfatizou: “Saímos rapidamente da crise de 2001 porque a política com letras maiúsculas, o radicalismo e o peronismo, decidiram sair juntos, e passamos para o período de crescimento mais longo da história argentina, entre 2002 e 2011, e sem dolarização, sem explodir o Banco Central e sem privatizar os bancos públicos".