Fornecimento de combustível aos postos na Argentina está normalizado

Fornecimento de combustível

A Confederação de Entidades Comerciais de Hidrocarbonetos e Afins (Cecha) garantiu que houve “um aumento” no fornecimento de combustíveis e que se o abastecimento continuar nos volumes comprometidos, a situação “poderá ser regularizada durante esta semana”.Por sua vez, o presidente da Federação de Empresários de Combustíveis da República Argentina (Fecra), Vicente Impieri, disse a Télam que “a situação tende a se normalizar”, mas “levará alguns dias para atingir o nível de duas ou três semanas atrás", antes de começarem os problemas de abastecimento para usuários em várias partes do país.Em uma reunião que mantiveram ontem com a secretária da Energia, Flavia Royon, os quatro maiores produtores e refinadores de petróleo do país apresentaram o seu plano de ação para “reforçar o abastecimento total de combustíveis na rede de postos de gasolina”.