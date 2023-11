Os circuitos das Cataratas continuarão fechados enquanto aguardam a diminuição da vazão do rio Iguazú

Os circuitos das Cataratas continuarão fechados

A Administração do PNI informou nesta terça-feira para Télam que o uso público da Área das Cataratas, incluindo o sistema de circuitos, trilhas e passarelas, continua sendo monitorado de acordo com os parâmetros de segurança que garantem as condições de entrada de visitantes e trabalhadores do Parque.Neste contexto, também detalharam que durante a reunião técnica realizada ontem à tarde, na qual participaram guardas-parques nacionais, brigadistas, pessoal técnico e a equipe da concessionária Iguazú Argentina S.A. (IASA), foi determinado que o encerramento deste setor “continuará pelas próximas 48 horas, até quarta-feira, 1 de novembro inclusive”.“Caso as chuvas parem na região, a previsão é que na quarta-feira, 1º de novembro, e na quinta-feira, 2 de novembro, tenha início o processo de redução progressiva da vazão; o que permitirá a entrada da equipe técnica para avaliar a infraestrutura de todos os circuitos e gerar um relatório sobre o impacto que esta enchente pôde ter causado”, afirmou o PNI.Por último, lembraram mais uma vez que quem adquiriu o ingresso ao Parque Nacional do Iguazú por meio do site poderá utilizar o acesso nos próximos 12 meses e “aproveitar as Cataratas do Iguaçu na próxima visita”.