Embaixador argentino no Brasil destaca a “crescente tensão” no Rio de Janeiro e deu conselhos aos torcedores do Boca para a final da Copa Libertadores

Torcedores do Boca Juniors para a final da Copa Libertadores

“Estamos acompanhando de perto tudo o que refere ao aspecto preventivo para esta grande final, há uma tensão crescente com a chegada de tantos torcedores do Boca e tudo o que representa a grande final da Libertadores, nada menos que no Maracanã contra o Fluminense”, disse Scioli.O embaixador enfatizou em alertar os torcedores do Boca para “absterem-se de provocações, não responderem e não insultar ou emitir expressões sobre aspectos de religião ou orientação sexual. “São crimes que não estão sujeitos a fiança”, remarcou, sublinhando que “a Polícia tem tolerância zero com isso”.Da mesma forma, destacou que “devem abster-se de comprar ingressos nas proximidades do estádio, porque as organizações criminosas costumam falsificar os ingressos e vendê-los na praia ou nas imediações”.Scioli destacou que o número de torcedores boquenses que chegarão ao Rio de Janeiro é “imprevisível” “porque a chegada de argentinos é constante: as pessoas entram em contato com o Consulado e com a Embaixada para pedir ingressos, mas estão esgotados”.