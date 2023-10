Quantidade de transações com meios de pagamento eletrônicos na Argentina cresce 25% no primeiro semestre

Meios de pagamento eletrônicos

No seu último relatório de Inclusão Financeira, a entidade monetária especificou que, em média, cada adulto realizou 25 pagamentos mensais por meios eletrônicos no período de referência “atingindo um máximo histórico”.Nesse mesmo sentido, destacou que o número de pessoas com contas continuou aumentando, atingindo 35,7 milhões, aproximando-se assim a um nível de cobertura equivalente a quase toda a população adulta.“Esta tendência mostraria que as pessoas aproveitam as oportunidades oferecidas pelo sistema para aceder a uma multiplicidade de serviços financeiros interoperáveis”, destacou o BCRA no relatório.O relatório estimou ainda que o número de pessoas que registaram atividade em alguma das suas contas ascendeu a pelo menos 21,9 milhões no segundo trimestre de 2023, desta forma, 61,4% das pessoas com conta tiveram pelo menos um movimento de crédito ou débito.