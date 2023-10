Mais de 1.000 pessoas com fantasia de Homem-Aranha quebram recorde do Guinness no Obelisco de Buenos Aires

Mais de 1.000 pessoas com fantasia de Homem-Aranha

Os principais participantes foram meninos e meninas que, nos ombros e colo de suas mães, pais ou avós, desfrutaram de um grande evento em uma tarde ensolarada, aos pés do Obelisco.A convocatória, lançada nas redes sociais pelo influencer Uki Deane, chamou a participar na Praça da República, com fantasias de Homem-Aranha, em busca de bater um recorde mundial do Guinness, superando uma iniciativa semelhante realizada na Malásia e que reuniu 685 pessoas fantasiadas do herói cômico no mesmo lugar.A “marca” da Malásia, que registou 685 pessoas vestidas de Homem-Aranha, teve a particularidade de ter acontecido em frente a um cinema, durante a estreia do último final da saga, referiu Deane.A iniciativa recebeu o apoio do jogador da Seleção Nacional e do Manchester City, Julián Álvarez. O jogador de futebol, ex-atacante do River Plate, cujo apelido é “O aranha”, respondeu com emojis de apoio a uma postagem de Deane, que foi comemorada por milhares de usuários.