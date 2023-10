Ministério do Meio Ambiente da Argentina solicita informações sobre orca em cativeiro em parque temático

A orca Kshamenk

O pedido foi feito depois de considerar “a existência de denúncias públicas que despertam dúvidas sobre o bem-estar” da orca Kshamenk, que permanece em cativeiro naquela instalação desde 1992, depois de ter sido encontrada encalhada e em estado crítico no litoral de San Clemente, em um barco de pesca.A medida ocorre no âmbito das diversas ações voltadas ao bem-estar animal, promovidas pela pasta nacional de meio ambiente, que este ano apresentou ao Poder Legislativo um projeto de lei que estabelece os orçamentos mínimos para elevar os padrões de bem-estar animal no país, na fauna silvestre, em instituições zoológicas, santuários e centros de resgate e reabilitação.Esta iniciativa foi promovida como resultado de “um fórum participativo e de diálogo” com diferentes líderes da sociedade civil, lembrou o ministério. Além disso, a partir dessa pasta, está sendo promovido um projeto de lei que proíbe a importação, exportação e trânsito pelo país de troféus de caça derivados da referida atividade.