Vários projetos artísticos relembram e engrandecem o mito de Maradona, que completaria 63 anos

Mural de recordação para celebrar a figura de Diego Maradona

A série “Filha de Deus: Dalma Maradona”, que pode ser vista na HBO MAX a partir de quinta-feira, recupera a história do ídolo a partir do olhar de sua filha primogênita, Dalma Nerea, que contribuiu para o documentário, o qual pode ser visto em três capítulos de 45 minutos, e mostra o rico arquivo da família com vídeos em VHS, fotos e recortes.A filha também assumiu o papel de produtora executiva e protagoniza as entrevistas com o tio Lalo, com a babá que cuidou dela na Itália ou com Guillermo Coppola, que define essa relação de amizade e representatividade simplesmente como amor.Por sua vez, o artista urbano Alfredo Segatori, conhecido por seus mega murais na cidade de Buenos Aires, foi convocado pelo Ministério da Cultura de Buenos Aires e pela Comuna 14 para pintar "Por uma Cabeça, explosão de cores", uma homenagem ao cantor Charly García e a Diego Maradona nas quatro paredes das duas pontes da Avenida Bullrich e da Avenida Libertador.A designer gráfica Pilar Veiga é de La Plata e é conhecida nas redes como “Pilar Dibujito”, seu pseudônimo artístico. A sua ilustração de Maradona que se tornou viral faz parte de uma série em que ainda está trabalhando, "Filatelia Argentina", uma série de selos postais que visa refletir a cultura popular argentina através de seus ícones e símbolos.