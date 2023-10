Vinícola argentina obtém ouro em sustentabilidade na premiação internacional

Trata-se dos prêmios Best Of Wine Tourism Awards que reconhecem as contribuições para o posicionamento do enoturismo das adegas e empresas relacionadas com o mundo do vinho. Os vencedores globais deste ano representam o auge das conquistas do enoturismo nas Grandes Capitais do Vinho.A vinícola limita o uso de água ao mínimo possível; possui telhados verdes e um biolago; utiliza painéis solares e possui estação de tratamento de efluentes para reaproveitamento de água para irrigação. Além disso, possui sistema de desinfecção por ozônio que reduz o uso de água e de produtos químicos.Celebrando este ano a sua 20ª edição internacional, os Best Of Wine Tourism Awards destacam o melhor do enoturismo em todo o mundo e inspiram a indústria do vinho a alcançar novos níveis de vanguarda e experiências inesquecíveis para os visitantes.A Rede consiste atualmente em doze regiões vinícolas de renome mundial dos hemisférios norte e sul, abrangendo o velho e o novo mundo do vinho, incluindo: Adelaide, Sul da Austrália; Bilbao-Rioja, Espanha; Bordéus, França; Cidade do Cabo-Cape Winelands, África do Sul, Lausanne, Suíça; Mainz-Rheinhessen, Alemanha; Mendoza, Argentina; Porto, Portugal; São Francisco-vale de Napa, Estados Unidos; vale de Valparaíso-Casablanca, Chile; Verona, Itália e Hawke Bay, Nova Zelândia.