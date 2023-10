Argentina enviará ajuda humanitária para o conflito palestino-israelense

Capacetes Brancos

Frederic explicou que ontem o ministro das relações Internacionais, Santiago Cafiero, comunicou-se com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterrez, o qual “pediu ajuda humanitária” no contexto do referido conflito.A máxima autoridade dos Capacetes Brancos destacou que o governo argentino oferece ajuda humanitária desde o início “quando ocorreu o ataque do (grupo palestino) Hamas em 7 de outubro com uma nota que enviamos à embaixada do Israel na Argentina”.Frederic informou que, com base no pedido específico das Nações Unidas, a Argentina está mobilizando suprimentos médicos, suprimentos humanitários, roupas, pílulas para purificação de água, “que levaríamos para a área de conflito onde os caminhões com ajuda humanitária estão entrando”.