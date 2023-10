Produção de aço aumentou 6% ano a ano em setembro e 4,3% em relação a agosto passado na Argentina

Produção de aço

A melhoria registada em setembro foi essencialmente impulsionada pelo setor energético, que mantém um bom nível de operação e perspectivas de ligeiro aumento no futuro devido à ampliação da capacidade de transporte de hidrocarbonetos; bem como ao setor relacionado à produção de embalagens.O relatório informa que no nono mês do ano a produção de ferro primário foi de 306 mil toneladas, 15,7% a mais que em agosto (264,3 mil toneladas) e 4,2% acima que a do mesmo mês do ano anterior (293,6 mil toneladas).Em aço bruto, a produção foi de 447,3 mil toneladas, 6% superior à de agosto (421,9 mil toneladas) e 4,3% superior à de setembro de 2022 (428,7 mil toneladas)Enquanto isso, a produção total de laminados a quente foi de 388,2 mil toneladas, 2,4% inferior à de agosto de 2023 (397,8 mil toneladas) e 1,1% inferior à de setembro de 2022 (392,7 mil toneladas).Por último, a de planos laminados a frio foi de 117,3 mil toneladas, 7% superior à de agosto de 2023 (109,7 mil toneladas) e 3,1% superior à do mesmo mês do ano passado (113,8 mil toneladas).