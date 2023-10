Buenos Aires: novo espaço de espera e pernoite no aeroporto de Ezeiza é inaugurado

Aeroporto Internacional de Ezeiza

Sob o nome “My Pod Capsule Boutique”, as instalações incluem quartos individuais de design, em duas versões dependendo do tamanho (Maxi Pod e Mini Pod), serviços de chuveiros individuais, armários autogerenciáveis para armazenamento de bagagem, salas de reuniões e coworking, todos os setores com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.Por isso, o horário de disponibilidade dos serviços é 24 horas por dia, 7 dias por semana e devido à sua localização estratégica dentro do aeroporto, pode ser acessado caminhando desde os terminais de embarque. O local estará aberto a partir dos primeiros dias de novembro e a reserva deverá ser feita pelo site https://mypodcapsule.com.Cada um dos serviços é adquirido por hora e deve ser selecionado em forma particular, embora também sejam oferecidos combos que combinem dois ou mais serviços.Sebastián Villar Guarino, gerente geral do aeroporto de Ezeiza, disse que “em Aeropuertos Argentina 2000 existe uma equipe que trabalha todos os dias para melhorar a experiência do passageiro”.