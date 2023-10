Embaixador argentino no Brasil afirma que empresários de São Paulo sentem “alivio” após a vitória do candidato governista nas eleições presidenciais da Argentina

Daniel Scioli e Celso Amorim

Junto com Amorim, Scioli analisou parte do cenário aberto para o segundo turno do dia 19 de novembro entre Massa, do partido Unión por la Patria (UxP), e o candidato ultraliberal Javier Milei, do La Libertad Avanza (LLA).“Conversei com empresários brasileiros com investimentos na Argentina, que negociam com a Argentina, e que estavam preocupados com a continuidade do Mercosul e com a aliança estratégica que temos com o Brasil. O mesmo com os empresários argentinos que comercializam com o Brasil”, disse Scioli.Os interrogantes sobre o futuro das relações diplomáticas e comerciais com o maior parceiro do Mercosul surgiram porque Milei prometeu na campanha eleitoral abandonar o bloco regional e reduzir as relações com o Brasil, por ser governado por Lula, a quem definiu como “comunista”.O embaixador, ex-vice-presidente e ex-governador da província de Buenos Aires considerou que Massa defende a aliança regional com o Brasil, como transmitiu a Amorim, a quem também deu de presente seu livro "A Nova Era da Diplomacia. A projeção da Argentina e o Brasil no contexto global”.