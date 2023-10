Argentina: a ex-candidata da oposição que ficou em terceiro lugar apoia candidato da ultradireita Javier Milei no segundo turno das presidenciais

Javier Milei e Patricia Bullrich

"Tive um encontro com Javier Milei onde conversamos sobre quais foram essas declarações e, em uma esfera privada, perdoamos um ao outro; hoje a pátria precisa que sejamos capazes de perdoamo-nos", disse Bullrich em entrevista coletiva com seu ex-companheiro de chapa Luis Petri, na qual afirmou seu apoio ao candidato libertário.Horas depois do anúncio da ex-ministra da Segurança, o chefe do Comitê Nacional da UCR, Gerardo Morales, e o senador nacional e líder do partido Evolución, Martín Lousteau, qualificaram o posicionamento de Bullrich de “irresponsável” e “vergonhoso”, declarando-se "neutros" no segundo turno entre Milei e o candidato do Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa."Os argentinos votaram e são os únicos donos dos votos. Nenhum líder o é. Cada um deles decidirá no segundo turno segundo a sua preferência", remarcou a UCR em um documento que Morales leu na reunião do Comitê, afirmando que "a UCR não apoiará nenhum dos dois candidatos".Além disso, disseram que “tanto Patricia Bullrich quanto Macri são responsáveis por colocar em risco a aliança Juntos por el Cambio”, em referência à participação do ex-presidente Macri no encontro entre Bullrich e Milei.Para Gerardo Morales, além de aderirem à “neutralidade” outros partidos do JxC como a Coalición Cívica (CC), o Encuentro Republicano Federal (ERF) e a Generación para un Encuentro Nacional (GEN), também aderem outros líderes do PRO, entre os que colocou os recém-eleitos governadores Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) e Rogelio Frigerio (Entre Ríos), e seu ex-companheiro de chapa, o ex-candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, entre outros.