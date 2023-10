Atividade industrial acumula alta de 2,2% nos primeiros oito meses na Argentina

Atividade industrial acumula alta de 2,2% na Argentina

A entidade industrial especificou ainda que em agosto houve crescimento de 0,5% ante o nível de julho em sua medição com ajuste sazonal, enquanto a atividade apresentou queda de 1% na comparação ano-a-ano.Indicou ainda que a diminuição face a agosto de 2022 foi a terceira do ano, “em um contexto de maiores tensões devido ao aumento da dívida comercial, às restrições de pagamento ao exterior e à crescente incerteza macroeconómica”.Com os dados de agosto, a atividade industrial acumula um aumento de 2,2%, comparada com mesmo período do ano anterior, e nesses oito meses a UIA destacou "o comportamento díspar dentro da indústria, com setores com forte impacto no aumento do nível geral (o setor automotivo, nesta ocasião, consegue explicar todo o crescimento) e outros com variações negativas em consequência da seca e das regulamentações do comércio exterior".No que refere aos dados preliminares de setembro, a UIA destacou “um desempenho inferior da indústria”, com uma mudança de tendência no emplacamento de automóveis (primeira queda no ano) e um comportamento mais volátil em suas exportações.