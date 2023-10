Benefícios fiscais para empresas incorporadas ao programa Preços Justos são prorrogados até ao final do ano

Programa Preços Justos

Os encontros procuram dar continuidade até ao final do ano para o programa que inclui mais de 52.300 produtos de mais de 340 empresas, e que inclui os ramos de consumo massivo, abastecimento generalizado como papel, vidro, plástico, também combustíveis, medicamentos, calçado, vestuário, linha branca, motocicletas, eletrodomésticos, celulares e redes de supermercados no varejo e no atacado.Entre outros pontos, foi prorrogada a suspensão do pagamento de impostos na compra de moeda estrangeira para importação e a redução para 0% da alíquota de retenção para mercadorias incluídas em uma série de posições tarifárias do Mercosul.A prorrogação dos referidos benefícios ocorre paralelamente ao início das reuniões para estender por 60 dias o padrão de aumento mensal de 5% do programa Preços Justos, que foi anunciado em 18 de agosto pelo Ministro da Economia e candidato presidencial pelo partido Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.Todos estes benefícios fiscais são somente para empresas que aceitem o acordo e cumpram o limite máximo de aumento de preços estabelecido. De acordo com a regulamentação, as empresas que aumentarem acima desse teto serão punidas e as referidas prerrogativas serão retiradas.