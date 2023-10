Ricardo Iorio, a maior figura do heavy metal argentino, morreu aos 61 anos

Ricardo Iorio

Iorio foi a maior referência do heavy metal argentino a partir de sua liderança de bandas centrais como V8, Hermética e Almafuerte. Seu surgimento na cena ocorreu no início da década de 80, quando, após fazer parte de diversos grupos, formou o V8, junto com o vocalista Alberto Zamarbide, o guitarrista Osvaldo Civile e o baterista Gustavo Rowek.Como promotor do heavy metal a nível local, V8 teve seguidores fiéis ao longo da década de 80, na qual gravou três discos: "Luchando por el metal", "Un paso más en la batalla" e "El fin de los inicios".Após a separação do V8, Iorio comandou Hermética, outro grupo que faria história no cenário do rock pauleira argentino com discos como "Ácido argentino" e "Víctimas del vaciamiento", onde apareceria como um letrista capaz de refletir a dura realidade da classe trabalhadora.Em meados dos anos 90, em meio ao sucesso da banda, uma briga interna decretou o surpreendente fim desta formação, perante o qual Iorio iniciou uma nova etapa à frente do grupo Almafuerte.