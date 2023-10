Cerca de 5,3 milhões de turistas estrangeiros visitaram a Argentina nos primeiros nove meses do ano

Turistas estrangeiros em Bariloche

Além disso, no caso dos mercados do Chile, Estados Unidos, Uruguai, México, Canadá, Equador e Costa Rica, o período janeiro-setembro de 2023 é o mais importante para os mesmos períodos dos últimos 13 anos, com recordes históricos para todos os meios de entrada e o melhor histórico de entradas via terrestres para o mercado brasileiro, explicou o secretário executivo do Inprotur, Ricardo Sosa.Por outro lado, explicou que essas marcas históricas “alcançam também a entrada de turistas brasileiros por via terrestre com o melhor registro dos últimos 13 anos, uma vez desagregados os 1.025.854 dos brasileiros que chegaram à Argentina por todas as vias de entrada".Paralelamente, destacou as “alianças históricas para fortalecer o turismo desportivo do golfe, do automobilismo, do motociclismo, do vôlei, do basquete ou do ténis em diferentes países, consolidamos produtos como o vinho, a neve, a gastronomia (mesmo com a chegada do guia Michelin ), e a Rota Natural, entre outros”.Além disso, destacou a colaboração na chegada de novas rotas aéreas, bem como o lançamento de espaços de validação de produtos, como o Observatório Económico do Enoturismo e o primeiro Observatório Económico do Turismo LGBT do mundo, "que marca uma tendência de liderança internacional”, enfatizou Sosa.