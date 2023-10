Presidente argentino denuncia candidato da oposição Milei por suas declarações contra o peso argentino e a alta do dólar no mercado ilegal

O presidente argentino, Alberto Fernández

Além disso, o presidente denunciou o legislador e candidato a chefe de Governo da cidade de Buenos Aires, Ramiro Marra, por uma postagem em sua conta na rede social X, pedindo aos cidadãos para não pouparem em pesos, conforme o documento apresentado à Justiça.A denúncia do Presidente foi elaborada e entregue à juíza federal María Servini. Os fatos “constituem uma grave afronta ao sistema democrático que nos rege como país, resultando uma gravidade institucional incomum para a República”, alertou o Presidente no texto apresentado com o patrocínio do advogado José Manuel Ubeira.Em relação a Milei, lembrou que o candidato libertário expressou em entrevista à rádio, em referência ao que recomendaria caso expirasse um depósito de prazo fixo em pesos: “Jamais em pesos, jamais em pesos. O peso é a moeda emitida pelo político argentino, portanto não pode valer nem excremento, porque esse lixo não serve nem para fertilizante."Enquanto isso, o candidato Ramiro Marra publicou ontem em sua conta pessoal verificada na rede social X: “Hoje, mais do que nunca: não economize em pesos. Cuide do seu dinheiro, custou muito para você ganhá-lo”, segundo a denúncia.