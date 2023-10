Agosto foi o melhor mês para autopeças dos últimos anos na Argentina, segundo câmara do setor

Setor de autopeças

Isso foi evidenciado na comparação mensal com relação a julho, onde se verificou um aumento da atividade de 16,5%, apesar de apresentar uma queda anualizada de 2,2% em comparação com agosto de 2022. No entanto, a atividade fechou os primeiros oito meses do ano com queda de 1,9% em relação ao mesmo período de 2022.Os dados refletem a própria produção de autopeças e também as atividades ligadas ao setor como plástico, metalúrgico, químico, têxtil, borracha, vidro e eletroeletrônico, entre outros.Por sua vez, no período janeiro-agosto, face ao mesmo período de 2022 foi registrado um aumento de 8,5% na produção de pneus e de 19,5% no número de veículos, acumulando 408.486 unidades fabricadas. No caso da produção de veículos, igual ao que acontece com as autopeças, agosto representou “o nível de produção mais elevado dos últimos anos”, observa o relatório.