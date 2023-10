Vídeo nas redes sociais reclamando a libertação dos argentinos desaparecidos na Faixa de Gaza é divulgado

Vídeo nas redes sociais reclamando a libertação dos argentinos desaparecidos

Por meio de um vídeo transmitido pela conta do Instagram @liberenaloshorn, familiares e amigos dos irmãos desaparecidos exigiram: “Por favor, devolvam os argentinos”. “Libertem as pessoas inocentes, por favor, detenham isso”, pediu Ricardo Darín em outro trecho do vídeo.Iair e Eitan são filhos do jornalista e educador argentino-israelense Itzik Horn, que mora em Israel há mais de 20 anos e, segundo contou à imprensa nos últimos dias, os jovens desapareceram no dia 7 de outubro quando estavam no kibutz Nir Oz, "uma das 22 cidades onde os terroristas do Hamas entraram".“A presunção é que foram raptados e levados para Gaza como prisioneiros reféns”, disse o jornalista e observou: “Não quero pensar o pior”. Horn afirmou que revisou todos os vídeos que chegaram às suas mãos para tentar identificar seus filhos entre os mortos, ou sequestrados, e também afirmou que eles não aparecem nas listas de internados em hospitais israelenses.