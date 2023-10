Temporada do Aconcágua começa em novembro e já foram emitidas 900 autorizações para subida e trekking

O cerro Aconcágua

O Parque Provincial Aconcágua, um dos pontos turísticos mais atrativos de Mendoza, recebe todos os anos milhares de pessoas de diferentes partes do mundo, pois abriga o pico mais alto do continente americano (6.959 metros).O órgão provincial informou que com o novo sistema de pré-venda já foram emitidas mais de 900 autorizações e as unidades de saúde do centro de visitantes de Horcones serão refuncionalizadas. Destas autorizações, 860 são para subida, 30 para trekking curto e 10 para trekking longo.O Secretário de Ambiente e Ordenamento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, destacou: “Estamos anunciando a abertura da nova temporada do Aconcágua com todos os serviços necessários para satisfazer as necessidades dos visitantes e com as medidas necessárias para proteger o ambiente natural, sua flora e sua fauna".Os montanhistas que realizem atividades de subida e trekking de longa duração deverão contar com um seguro ou serviço de evacuação e assistência médica que cubra os custos operacionais que sua eventual evacuação possa exigir, seja por motivos médicos ou por acidente dentro do Parque Provincial Aconcágua.